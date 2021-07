Rúben Amorim: "Parece que o golo que sofremos nos fez bem"

Rúben Amorim admite que o golo do Braga acordou o Sporting para a reviravolta e consequente conquista da Supertaça Cândido de Oliveira.

Em declarações à TVI24, após a vitória (2-1) sobre os minhotos, o treinador leonino reconheceu que o Sporting não entrou bem no jogo:

"Foram 15 minutos com ansiedade, dificuldade em construir, mas depois conseguimos tomar conta do jogo. Parece que o golo que sofremos nos fez bem, libertou-nos. Partimos para uma boa exibição e fomos superiores."

O Sporting de Rúben Amorim é conhecido por controlar o jogo de forma mais conservadora. Porém, o técnico fez notar que os leões tentaram marcar o terceiro golo e tiveram "várias oportunidades" para isso.

"Estivemos mais perto do terceiro do que o Braga do empate. Acaba por ser justo. É bom começar a época com um título. Está feito, vai para o museu do Sporting e agora é começar outra etapa", assinalou.