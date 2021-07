Paulinho recorda passagem pelo Braga. "Permitiu-me estar aqui hoje"

Paulinho, avançado do Sporting, admite que pode celebrar contra o Sporting de Braga, clube que admite que continua a ter um carinho especial.

"É um sentimento especial porque passei lá bons momentos, foi o meu tempo lá que me permite hoje estar no Sporting. Se poderei festejar? Acho que depende do momento, mas isso não demonstra o respeito ou o carinho que tenho pelo clube", começou por dizer, em antevisão à Supertaça.

O internacional português faz um balanço positivo da pré-época e diz que o título de campeão nacional não é uma garantia de nada para a nova temporada.

"Estamos bem, foi um mês que deu para trabalhar bem e recuperar os índices físicos. Estamos preparados para o jogo de amanhã. O facto de sermos campeões nacionais não muda nada, é o passado já. É um só jogo, os títulos da época passada não nos dão mais nenhuma garantia que a vitória esteja próxima", explica.

Paulinho reconhece estranheza no regresso dos adeptos às bancadas, mas acredita que os adeptos do Sporting estejam ansiosos para ver a equipa que conquistou o título.

"Já vai tanto tempo que já nem sabemos como é. Em alguns momentos, os adeptos podem ajudar, nos minutos finais, ou em momentos mais tensos. O apoio pode ser fundamental e dar uma força extra. Acho que isso vai acontecer. O Sporting tem imensos adeptos e de certeza que estão desejosos para ver a equipa que foi campeã nacional", termina.

O Sporting-Braga está marcado para as 20h45 no Estádio Municipal de Aveiro, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.