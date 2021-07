Lumor rescinde com o Sporting e ruma à Grécia

O defesa Lumor rescindiu contrato com o Sporting e é reforço, em definitivo, do Aris, do campeonato grego.

O lateral de 24 anos era um dos processos a resolver dos leões neste mercado, uma vez que o jogador ficou sem colocação na temporada passada.

Lumor chegou a Portugal para os juniores do FC Porto, em 2014. Passou para o Portimonense, onde se destacou até se mudar para o Sporting, em janeiro de 2018.

Somou apenas nove jogos na equipa principal, antes de ser emprestado ao Goztepe e Maiorca. Assina agora por duas épocas com o Áris.