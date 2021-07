Amorim diz que Sporting tem "mais responsabilidade", mas ainda não está no patamar dos rivais

"Eles são rapazes inteligentes, mas ainda não viveram isso. Em fases da época passada, com adeptos seriamos melhores ainda, mas têm de saber que vamos sentir assobios, mas eles devem passar por isso. Estão preparados, mas só vivendo vão perceber como vão reagir. Temos de estar preparados para os lenços brancos e para os assobios. Têm de estar preparados para o outro lado, porque faz parte de jogar num clube grande. Vai ser uma festa e há que ganhar", atira.

O jogo da Supertaça marca o reencontro dos adeptos com o Sporting e o primeiro contacto do treinador e da atual equipa com os adeptos. Rúben Amorim diz que os jogadores estarão preparados para os possíveis assobios.

"Vai ser um desafio enorme. Tivemos uma época muito boa, com pontos baixos, ao sermos eliminados de objetivos. No Sporting, há muita cobrança, temos de viver bem com isso. OIhar para o novo desafio com entusiasmo. O Braga tem capacidade para lutar por todos os jogos, mas não tem a mesma responsabilidade, o que é uma grande vantagem. No campeonato passado vimos que tudo é possível, há que ter em conta o Braga em todos os jogos", diz.

O técnico diz que a Supertaça frente ao Braga, neste sábado, será um "desafio enorme", mas olha para o jogo com entusiasmo.

"Há mais responsabilidade, porque é o senso comum. No ano passado não davam nada por nós. Temos de estar ainda melhor, a responsabilidade aumenta. Não estamos num nível superior aos adversários, não temos o mesmo orçamento e não temos a mesma experiência, mas temos um campeonato e já um ano de trabalho. Não nos podemos agarrar a um título. Há que manter o sentido de responsabilidade", começou por dizer, em conferência de imprensa.

Rúben Amorim, treinador do Sporting, acredita que a equipa tem "mais responsabilidade" depois do título conquistado na época passada, mas acredita que os leões ainda não estão ao nível de Benfica e FC Porto.

Amorim explica que a pressão não surgiu após o título de campeão e recorda o quarto lugar na temporada anterior: "Ficámos em quarto lugar e foi o fim do mundo, já aí já existia a pressão. Há que crescer com isso. Os jogadores têm de ter desafios diferentes todos os anos. É o passo seguinte, ter os adeptos, perceber que o Sporting é muito grande. É o lugar do Sporting, há que encarar isso de forma normal".

Mercado ficou "à porta"



Rúben Amorim falou pouco sobre o mercado de transferências e limitou-se a dizer que o Sporting "tem a equipa que quer", e não abordou possíveis contratações.

"Temos o plantel que queremos. Gosto muito de todos os jogadores, fomos buscar jovens e o Esgaio, que precisavamos pela capacidade tática, técnica e física que tem. O Vinagre é um talento, são dois jogadores da formação do Sporting. Estamos mais completos. Não falo de jogadores que não são nossos", começou por dizer.

Questionado sobre o meio-campo e a saída do João Mário, o treinador admite que o internacional português, agora no Benfica, era um jogador experiente, mas elogia as restantes opções.

"Temos várioas opções para médio, estão todos preparados. O Matheus e o Bragança foram jogando muito, o Tabata também se adaptou bem. O João Mário tem uma experiência diferente, com muitos anos ao alto nível, segura muito bem a bola mas o Daniel tem essas características e margem de crescimento muito grande. O Matheus é completamente diferente deles, é mais rápido e forte, joga entre linhas. Sporting está muito bem entregue nessas posições", termina.

O Sporting-Braga está marcado para as 20h45 no Estádio Municipal de Aveiro, jogo com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.