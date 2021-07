Rúben Amorim assume mais responsabilidade no lado do Sporting na Supertaça

"Vamos estar preparados no sábado. Não nos focamos muito nos resultados, apesar de ser óbvio que queremos muito vencer. Essa é a forma de estar da equipa, o que é muito bom sinal. Fomos crescendo ao longo da pré-época, tanto física como taticamente, estamos a jogar melhor, e vamos encontrar um adversário que conhecemos bem, num jogo com uma pressão completamente diferente dos da pré-época", continua.

"É sempre importante vencer porque temos uma responsabilidade extra. Tudo se resolve num jogo, há 50 por cento de possibilidades para cada lado, mas a responsabilidade maior é do Sporting. Por isso é que jogamos num clube grande, que tem uma responsabilidade extra nestes jogos. Mas é não pensar muito nisso", disse, à TVI, na antevisão do jogo.

Amorim não revela o onze inicial, mas já o definiu na sua cabeça, a dois dias da partida: "Obviamente que neste momento, eu já tenho uma ideia do onze que vamos apresentar, tenho claramente ideia do que vamos fazer. O Sporting pode jogar com um ou com outro, mas o mais importante é a ideia. Vamos escolher o onze mais perto do jogo, mas ele já está na minha cabeça", termina.

O Sporting, campeão nacional, e o Sporting de Braga, detentor da Taça de Portugal, defrontam-se na Supertaça Cândido de Oliveira no próximo sábado, no Estádio Municipal de Aveiro. Partida com relato na Renascença e acompanhamento, ao minuto, em rr.sapo.pt.