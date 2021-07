Rúben Amorim: "Precisamos de manter os nossos jogadores, não andamos à procura de jogadores"

Rúben Amorim, treinador do Sporting, diz que o clube deve "manter os jogadores" e garante que não está no mercado à procura de jogadores.

"Acho que o que precisamos é de manter os nossos jogadores, esse é o nosso foco desde o primeiro momento", começou por dizer, à TVI.

O técnico que venceu o campeonato nacional na temporada passada recusa que esteja à procura de mais um avançado e um central, mas garante que o Sporting está atento ao mercado para substituir alguma saída.

"Não estamos a procura de um avançado ou de um central. Aqueles jogadores que vêm não é só para hoje, mas para amanhã também. Não andamos à procura como se diz. Estamos atentos porque isto não pára, não sabemos quem pode sair de um momento para o outro. O futebol é muito incerto. Sabemos o que queremos e estamos felizes com os jogadores que temos", terminou.

O Sporting contratou, até esta altura, os laterais Rúben Vinagre, Ricardo Esgaio e Gonçalo Esteves, e está ainda a negociar a chegada de Manuel Ugarte do Famalicão, como admitiu o presidente nesta quarta-feira.

Adeptos para desmentir teoria

Rúben Amorim diz que não há pressão acrescida pelo regresso dos adeptos aos estádios: "Com público a pressão é a mesma, nós temos sempre de ganhar, sentimos o apoio e a pressão dos adeptos do Sporting mesmo quando não podem ir ao estádio".

O treinador saúda o regresso do público e diz que os adeptos do Sporting vão desmentir a teoria que os leões seriam mais fortes sem os adeptos no estádio.

"É um bom momento, até para os adeptos do Sporting provarem que toda a gente estava errada, que somos muito mais fortes com os adeptos, isso vai ficar provado. Estamos muito felizes pelo momento que a sociedade e o futebol vivem, vai ser mais um jogador em campo do lado do Sporting", terminou.