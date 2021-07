Supertaça vai refletir tensão recente entre Sporting e Braga

Emoção, intensidade e equilíbrio. É o que Carlos Fernandes, antigo jogador do Sporting e do Braga, espera da primeira final da época – a Supertaça Cândido de Oliveira – com decisão marcada para este sábado às 20h45, no Estádio Municipal de Aveiro.

O campeão nacional Sporting e o vencedor da Taça Braga são duas equipas que “tentaram mexer o menos possível, em que há uma identificação com a grande parte dos jogadores e que deixaram sinais muito positivos em relação ao que poderá ser a nova época. São equipas que se conhecem muito bem”, assinala o antigo defesa, o que deixa uma “expetativa enorme para que seja um bom jogo”.

Carlos Fernandes, em entrevista a Bola Branca, faz notar que o primeiro clássico da temporada 2021/2022 no futebol português, não será imune a “toda a história recente” entre os dois clubes, nomeadamente “com a forma como Rúben Amorim saiu do Braga para Sporting muito presente”. O antigo futebolista, formado no Sporting destaca o “conhecimento profundo dos dois treinadores” para assegurar que a Supertaça será “um jogo muito emotivo”.

Defesa ainda não é problema sério para Amorim

Sporting e Braga saíram sem derrotas da pré-época. Os minhotos, em oito jogos somaram quatro vitórias e quatro empates, com 13 golos marcados e 6 sofridos. O Sporting, em nove jogos consentiu apenas um empate: marcou 30 golos, mas sofreu 11.

Os golos sofridos pelos campeões em título são um aspeto a trabalhar, mas na opinião de Carlos Fernandes, antigo central e defesa esquerdo, “qualquer conclusão que se possa tirar é prematura. O Rúben fez referência à questão de ter sofrido dois golos no último jogo”, com o Lyon, jogo que venceu por 3-2, sendo verdade que “quem sofrer menos golos tem um potencial ainda maior de sair consecutivamente vitorioso”, assinala.