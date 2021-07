Lourenço: "Jovane pode decidir um jogo a qualquer momento"

Lourenço acredita que Jovane Cabral pode ser titular pelo Sporting na Supertaça, no sábado, frente ao Sporting de Braga.

O avançado foi titular no último teste da pré-época leonina, em que jogou 70 minutos frente ao Lyon, no Troféu Cinco Violinos. Em declarações a Bola Branca, Lourenço considera que Jovane "está bem e com um enorme espírito competitivo".

"Quer o seu lugar na equipa, tem feito golos e assistências e é um jogador que, quando está bem fisicamente e sem lesões, faz a diferença. É muito forte no um para um, agita, finaliza bem e a qualquer momento pode decidir um jogo", assinala o antigo avançado.



Lourenço considera que o mercado ainda vai mexer, mas o Sporting só deve vender caso apareçam excelentes propostas. O antigo jogador vê um plantel ambicioso e com enorme qualidade para voltar a lutar por vitórias nas competições em que vai estar envolvido.

Defesa ainda a arrancar e reforços de qualidade

Numa análise ao jogo com o Lyon, que o Sporting venceu por 3-2, Lourenço considera que "a defesa ainda não está tão unida como esteve na época passada".

Por outro lado, Ricardo Esgaio foi titular e Ruben Vinagre, suplente utilizado. Dois reforços de qualidade, assinala Lourenço.

"O Sporting teve o cuidado de se reforçar com jogadores de qualidade e que já conhecem bem o campeonato português. Nesse aspeto, a adaptação não será um problema. Claro que o Rúben Vinagre ainda terá de assimilar as ideias do treinador, ao contrário do Ricardo Esgaio, que já conhece o Rúben Amorim do Sporting de Braga. Mas são dois jogadores de grande qualidade e dois bons reforços para a equipa do Sporting."

No sábado, às 20h45, o Sporting defronta o Braga, a contar para a Supertaça Cândido de Oliveira, em Aveiro. Jogo com relato em direto na Renascença e acompanhamento ao minuto em rr.sapo.pt.