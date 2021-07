Sporting vence Lyon e conquista o Troféu Cinco Violinos

O Sporting apresentou-se este domingo em Alvalade e venceu o Troféu Cinco Violinos, depois de derrotar o Lyon por 3-2, com dois golos de Paulinho.

O jogo não começou de melhor feição para os da casa. Aos 12 minutos, Aouar fazia o primeiro em Alvalade, para o Lyon.

Em menos de sete minutos, os sportinguistas deram a volta ao marcador. Aos 30, Paulinho marcou o seu primeiro e, aos 37 minutos, foi a vez de Pote bater o guarda-redes internacional português, Anthony Lopes.

Ao intervalo, os leões apresentaram-se com o equipamento secundário.



Aos 49 minutos, Paulinho completou o bis depois de passe de Pote e fez o 3-1. O Sporting ainda chegou a marcar o quarto golo, mas o VAR anulou o golo de Tiago Tomás.

Já perto do final do jogo, o Lyon ainda assustou, com o ex-sportinguista Slimani a reduzir aos 93 minutos.