Manchester City desmente interesse em Nuno Mendes

O Manchester City garante que não está interessado na contratação de Nuno Mendes.

Em resposta às redações, o campeão inglês faz nota oficial.

“O Manchester City não está interessado no Nuno Mendes e não fez nem fará qualquer oferta pelo jogador”, escreve o clube.

Nuno Mendes tem 19 anos, já é internacional A por Portugal e esteve em destaque na época passada do Sporting, que conquistou o campeonato.

O nome do jovem defesa-esquerdo leonino tem sido colocado no radar de várias equipas, mas o certo é que o jogador está integrado no estágio dos leões.