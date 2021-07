José Fonte sobre João Mário. "Decidiu o que é melhor para ele, há que respeitar"

José Fonte admite que, para os adeptos do Sporting, será difícil ver João Mário vestido à Benfica. No entanto, salienta que há que respeitar as decisões dos jogadores tomam para as suas carreiras.

"Para o adepto é sempre difícil, mas não foi a primeira vez que aconteceu e não será a última. Nós somos profissionais de futebol e temos de tomar decisões. Normalmente tomamos as decisões mediante aquilo que é melhor para nós. Com certeza o João decidiu aquilo que é melhor para a vida dele. Há que respeitar", salientou o central internacional português do Lille, esta quinta-feira, em declarações à Sport TV.

Fonte frisou que, "no futebol, tem de haver mais respeito pelo jogador". Embora entenda que os adeptos do Sporting terão "alguma dificuldade" em aceitar a decisão de João Mário, afiançou que o clube leonino têm "muitos bons jogadores e com certeza vai fazer uma boa época".

O defesa, que partilhou balneário com João Mário na seleção — juntos, foram campeões europeus, ao serviço de Portugal, em 2016 —, garante que o médio, de 28 anos, será uma mais-valia para o Benfica.

"Toda a gente conhece o João, é um jogador de enorme qualidade. O mister Jorge Jesus conhece-o melhor do que ninguém, acredita nele, daí ele estar agora vestido de vermelho. É um craque, um grande jogador, só lhe posso desejar o melhor possível", salientou José Fonte.