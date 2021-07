Dias Ferreira. Benfica e Porto “ficaram com receio do projeto desportivo do Sporting”

“Penso que isso vai jogar até contra nós. Pelas alianças que se percebem nas entrelinhas, acho que vai ser bastante mais difícil. Vão todos querer ganhar ao Sporting, porque acham que ficaram com algum receio daquilo que se passou o ano passado e do projeto desportivo”, diz em Bola Branca .

João Mário não deixa saudades

Sobre João Mário, que trocou o Sporting pelo Benfica este verão, o antigo presidente da MAG não acredita que o negócio tenha sido “a custo zero”. Porém, se foi, “só mostra o carácter” do jogador.

“O Sporting não tinha de fazer sacrifícios para ficar com o João Mário, que era muito caro e uma aposta completamente fora do projeto do Sporting. Só faz falta quem lá está. Para mim não faz falta nenhuma, nem quero jogador desses”, atira, em entrevista à Renascença.

Dias Ferreira acusa ainda os dirigentes do rival da Luz de tentar “atenuar a situação em que estão”, com a detenção de Luís Filipe Vieira e as mudanças no clube. Acrescenta, ainda, que João Mário e Jorge Jesus “ficam bem um para o outro”.

Quanto a Nuno Mendes, que foi, esta quinta-feira, descartado como possível alvo do Manchester City, o antigo dirigente leonino é claro: “Se não estão interessados, tanto melhor, nós estamos.”