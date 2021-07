Tabata no miolo do Sporting será "ainda mais craque do que as pessoas já viram"

"O Bruno Tabata é de passada larga, mas não é um extremo de explosão, não é muito rápido. E tem uma inteligência muito grande. Sabe temporizar o jogo, tem um último passe muito forte, a isolar os 'pontas' [de lança] ou [os jogadores] da frente. Se o Rúben Amorim o moldar para uma posição mais central, que no ano passado era do João Mário, teremos jogador para toda a gente ver que ele é craque e ainda mais craque do que as pessoas já viram", argumenta o defesa e extremo.

Luís Zambujo, que foi companheiro de Bruno Tabata no Portimonense, não estranharia vê-lo como sucessor de João Mário no Sporting.

Olho de treinador e toque de craque

Na opinião de Luís Zambujo, esta deslocação de Tabata para o corredor central "tem olho do míster" Rúben Amorim, que tem feito "um trabalho extraordinário com vários jogadores", nomeadamente Pedro Gonçalves, "que fez uma época fantástica", Daniel Bragança e Tiago Tomás:



"Eu joguei com o Rúben Amorim no Benfica nas camadas jovens e também sou amigo dele, e estou muito contente com o sucesso dele. Acho que ele vai moldar também o Tabata à posição que ele mais acha correta. Esta posição em que ele está a colocar o Bruno é fantástica para ele."



Bruno Tabata ganha espaço e influência no meio-campo do Sporting. Luís Zambujo revela que desde cedo percebeu que o brasileiro iria longe.

"Quando 'recebi' o Bruno Tabata em Portimão, com 17, 18 anos, até comentava com os colegas mais velhos que se via que o miúdo tinha toque de bola. Tinha alguma coisa para crescer, normal num miúdo de 18 anos, mas ia ser craque e, mais cedo ou mais tarde, ia chegar à I Liga e, consequentemente, a um clube grande, com toda a justiça", conta.