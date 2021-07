Sporting terá recusado 25 milhões do Manchester City por Nuno Mendes

O Sporting terá recusado uma proposta do Manchester City de 25 milhões de euros, mais um jogador à escolha a título definitivo, por Nuno Mendes, segundo avança o jornal "Record", esta quarta-feira.

A equipa de Pep Guardiola quer o lateral-esquerdo, de 19 anos, no entanto, não está disposta a entrar em loucuras. Por outro lado, o Sporting é intransigente: 50 milhões de euros ou nada feito. Além disso, a participação na Liga dos Campeões dá vantagem aos leões, que esperam que o valor de mercado de Nuno Mendes suba ainda mais.

Também a duração do contrato de Nuno Mendes, que renovou em dezembro, joga a favor do Sporting: validade até 2025, com cláusula de rescisão de 70 milhões de euros. Caso o defesa deixe mesmo Alvalade, Rúben Amorim já tem um substituto: o ex-Wolves Rúben Vinagre.

Nuno Mendes subiu à equipa principal do Sporting em 2019/20, contudo, foi na temporada passada que ganhou o lugar sem discussão. Fez 35 jogos (por vezes travado por lesões) e um golo, e estreou-se pela seleção nacional AA, com que já tem cinco internacionalizações.