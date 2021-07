Sporting conclui estágio algarvio com goleada em jogo-treino

O Sporting terminou o estágio de pré-época em Lagos, no Algarve, esta quarta-feira, com uma goleada por 7-1 aos sub-23 do Portimonense.

Neste jogo-treino, em que as duas partes duraram 35 minutos, Jovane Cabral esteve em destaque, com um "hat-trick". Tiago Tomás, Matheus Nunes, Matheus Reis e Gonçalo Esteves também fizeram o gosto ao pé.

Rúben Amorim lançou o seguinte onze: Diego Callai, Matheus Reis, Coates, Eduardo Quaresma, Gonçalo Esteves, Matheus Nunes, Dário Essugo, Rúben Vinagre, Jovane Cabral, Tiago Tomás e Gonzalo Plata.

Foram suplentes utilizados Antunes, Pedro Marques e Tiago Ferreira.

O Sporting regressa a Lisboa ao início da tarde desta quarta-feira e tem folga na quinta. Regressa ao trabalho na sexta-feira, às 10h00.