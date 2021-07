Aprovado pedido para ouvir responsável pelo relatório sobre festa do Sporting

A Comissão de Assuntos Constitucionais, Direitos, Liberdades e Garantias aprovou, esta quarta-feira, o requerimento apresentado pelo CDS-PP para audição urgente da inspetora-geral da Administração Interna, na sequência do relatório sobre os festejos de campeão do Sporting.

De acordo com fonte parlamentar, o requerimento foi aprovado com a abstenção do PS e votos favoráveis dos restantes partidos.

Na terça-feira, a mesma comissão tinha rejeitado pedidos do PSD e CDS-PP para audição do ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, também na sequência das conclusões apresentadas sobre os festejos do campeonato, em maio.

"Na passada sexta-feira, por ocasião da apresentação do relatório da IGAI sobre as celebrações da vitória do Sporting no campeonato de futebol, o senhor ministro da Administração Interna sublinhou que não foram cumpridas as determinações do diretor Nacional da PSP sobre o procedimento nas imediações do estádio do Sporting, no passado dia 11 de maio, tendo igualmente afirmado que o Sporting Clube de Portugal não colaborou com a IGAI [Inspeção-Geral da Administração Interna]", refere o CDS no requerimento.