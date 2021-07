Sporting vence Angers

O Sporting derrotou os franceses do Angers, por 2-0, em mais um jogo treino de pré-época.

A equipa verde e branca continua invicta na nova temporada.

O estágio do Sporting está a terminar o estágio no Algarve, mas ainda vai fazer uma partida, à porta fechada, contra os sub-23 do Portimonense.

Depois, os leões regressam a Lisboa para preparar o último encontro particular da pré-época com o Lyon, no dia 25, para o Troféu Cinco Violinos.