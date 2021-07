Sporting defronta Angers em teste para a nova época

O Sporting defronta esta terça-feira à noite o Angers, 13º classificado da liga francesa na época passada.

O jogo de preparação dos campeões em título está marcado para as 20h00, no estádio Algarve, com a expetativa de perceber se Ruben Amorim dará minutos ao capitão Coates e a Gonzalo Plata, que só ontem se juntaram ao estágio que a equipa realiza na costa sul do país.

No mercado, a transferência do médio uruguaio do Famalicão, Manuel Ugarte, não deverá estar comprometida, apesar de ter sido adiada pelo facto de o jogador ter testado positivo para a Covid-19.

Já Battaglia e o avançado Luiz Phellipe apresentam-se em Alcochete, sendo que ambos deverão estar de saída do Sporting.

Elves Baldé já não é jogador dos leões e assinou pelo Farense.

O dia de hoje, em Alvalade, fica marcado pela inauguração da primeira fase da Cidade Sporting. O conjunto de melhoramentos realizados junto ao estádio leonino, teve ao final da manhã, como “corta-fitas”, os presidentes do Sporting, Frederico Varandas,e da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina.