Cidade Sporting inaugurada com "o desejo de continuar a crescer"

"O Sporting é uma das grandes instituições sediadas na nossa capital. Queremos também um Sporting virado para Lisboa. Presidente [Fernando Medina], pode continuar a contar com o Sporting para promover o desporto, o bem-estar, a saúde e, sobretudo, o bom nome de Lisboa", assegurou o dirigente sportinguista, no evento.

A inauguração contou com a presença do presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Fernando Medina, a quem Frederico Varandas deixou a garantia de que a capital portuguesa pode "continuar a contar com o Sporting" na promoção de boas práticas.

O projeto, lançado em março, deu hoje "os primeiros passos", tendo já efetuado a requalificação da zona pedonal, com a inauguração de uma pista de atletismo, de um campo de basquetebol de rua e de uma "artéria verde" que une o estádio ao pavilhão.

"Nas próximas semanas, iremos inaugurar a Lion Store, a primeira loja "verde" no estádio e, até final da época, teremos todas as cadeiras do estádio remodeladas", acrescentou o presidente, após demonstrações de jovens atletas do basquetebol, atletismo e ginástica do clube, a usufruírem das novas infraestruturas do complexo.

O presidente da autarquia lisboeta felicitou toda a estrutura e atletas "leoninos" pela inauguração, reforçando o "papel vastíssimo" do clube na capital, "muito para lá da alta competição, num conjunto muito vasto de modalidades", para além do "papel central numa cultura eclética do desporto e na atração à prática desportiva".

"É um gosto e uma responsabilidade apoiar estas infraestruturas e dar mais espaço para que os lisboetas e os sportinguistas fruam deste complexo e que vão divulgando e acentuando a prática desportiva, de recreação e lazer", enalteceu Fernando Medina, certo de que "não faltará imaginação à direção do Sporting para levar a cabo" novos projetos.