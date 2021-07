Sporting tem de esquecer a última época para voltar a vencer

Para voltar a vencer, o Sporting tem de esquecer que já o fez. É essa a mensagem de Rúben Amorim para a nova época, segundo Luís Neto.

"A mensagem é que o que ficou do ano passado já passou. É toda uma nova história. Ninguém se pode agarrar ao que foi feito o ano passado. Se o fizermos, não teremos sucesso. A mensagem é que partimos todos do zero e que jogo a jogo podemos conseguir atingir os nossos objetivos", sublinha o internacional português, em declarações à Sporting TV.

Neto garante que, durante esta pré-época, o Sporting está a "criar as raízes para uma temporada que vai ser muito difícil":

"Conseguimos algo de inesperado o ano passado, agora com o mesmo grupo, com mais quatro ou cinco jogadores, temos de dar o dobro e isso é possível com treino, não acharmos que foi tudo perfeito o ano passado e defender, não o título, mas aquilo que fizemos o ano passado."

E o que significa dar o dobro? O defesa-central explica: "Crescimento e fazer mais é o [Daniel] Bragança ter 20 jogos e esta temporada fazer 40, por exemplo. Todos eles têm capacidades e são capazes disso."