Pedro Porro e André Paulo são os dois ausentes, por lesão, da sessão de treinos do Sporting desta segunda-feira, em Lagos, no Algarve.

O lateral-direito e o guarda-redes estão entregues ao departamento médico. Rúben Amorim contou com todos os outros jogadores.

Na terça-feira, às 20h00, o Sporting defronta os franceses do Angers, no Estádio da Bela Vista, no último encontro do estágio algarvio.