Tabata "está a ganhar pontos" no meio-campo do Sporting

Litos, antigo médio do Sporting, admite que está “surpreendido” com a forma como está decorrer a adaptação de Bruno Tabata à posição de médio de ligação, que na última época era ocupada por João Mário.

Nos primeiros dois jogos de pré-época, Rúben Amorim surpreendeu ao colocar o extremo brasileiro no centro do campo. Em declarações a Bola Branca, Litos reconhece que a aposta parece estar a funcionar.

“Nunca pensei que o Tabata fizesse tão bem esta posição, fê-lo já com muita intensidade e com uma condição física muito boa. Isto é o futebol, os jogadores têm de se preparar bem durante as férias para depois agarrarem as oportunidades que aparecerem. A saída de João Mário deixou uma vaga em aberto no onze, há muitos candidatos, mas o Tabata está a ganhar pontos. Estou encantado”, confessa o antigo jogador.

Litos lembra que a qualidade de Bruno Tabata já era "conhecida", ainda que a jogar nos corredores. "Nesta nova posição tem estado muito bem, até em termos defensivos. Parabéns ao Tabata e ao treinador, Rúben Amorim, por ter colocado o jogador nesta posição”, assinala.

Bruno Tabata, de 24 anos, é internacional sub-23 brasileiro e cumpre a segunda época no Sporting, após ter sido contratado ao Portimonense.