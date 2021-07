Sporting empresta Pedro Mendes ao Rio Ave

Pedro Mendes é o mais recente reforço do Rio Ave para a temporada 2021/22, por empréstimo do Sporting, com opção de compra.

O ponta de lança, de 21 anos, internacional sub-21 português, já conhece Luís Freire, uma vez que esteve ao serviço do treinador do Rio Ave no Nacional da Madeira, na segunda metade da temporada passada.

Formado entre Vitória de Guimarães, Moreirense e Sporting, Pedro Mendes impressionou ao apontar 33 golos em 55 jogos pelos sub-23 dos leões. Na primeira metade da última época, foi emprestado ao Almería, do segundo escalão espanhol, onde fez 10 jogos. Na segunda metade, no Nacional, apontou dois golos em 12 partidas. Agora, ruma à II Liga, para ajudar o Rio Ave a subir logo após a descida de divisão.

Pedro Mendes tem um golo em 12 jogos pela equipa principal do Sporting. Apontou-o logo na estreia, frente ao PSV, na Liga Europa.