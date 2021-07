Sporting detalha lesão de Pedro Porro

O Sporting deu mais detalhes, esta sexta-feira, sobre a lesão de Pedro Porro, contraída na quinta-feira em jogo de preparação.

O lateral-direito internacional espanhol, de 21 anos, que saiu lesionado do jogo com a Belenenses SAD, sofreu uma luxação da articulação tíbioperoneal superior do joelho direito. Isto é, uma separação completa da tíbia e do perónio da perna direita.

Porro foi o único ausente da sessão de treinos do Sporting desta sexta-feira. Os titulares da vitória (2-1) sobre a Belenenses SAD fizeram trabalho de recuperação, ao passo que os restantes subiram ao relvado e estiveram às ordens de Rúben Amorim.

À tarde, o treinador deu folga ao plantel, que regressa ao trabalho no sábado de manhã, com treino marcado para as 9h30, no Algarve.