Sporting desmente Cabrita. Declarações de “extrema gravidade”

O Sporting considera que as declarações do ministro da Administração Interna sobre a festa do título são “de extrema gravidade”.

Em comunicado, os leões lamentam "o profundo desconhecimento que o ministro revela dos factos sucedidos que resultaram na transmissão à esfera pública de informações que, em nada, correspondem ao realmente sucedido".

O campeão nacional explica que tudo foi feito de acordo com o que foi planeado por todas as partes e garante que prestou todos os esclarecimentos aos Inspetores da IGAI.

"Reforçamos que o Sporting CP participou nas reuniões de forma colaborativa. Não é o Sporting CP que impõe regras à DGS, PSP, Ministério da Administração de Interna ou ao Governo. É por isso também lamentável que o ministro Eduardo Cabrita afirme que o Sporting CP não respondeu a qualquer pedido de esclarecimento feito pela IGAI. É lamentável e não corresponde à verdade", refere a nota dos leões.

A equipa de Alvalade garante estar "na posse de toda a informação e testemunhas que podem atestar cabalmente" a veracidade dos factos apresentados no referido documento.

O ministro da Administração Interna tinha afirmado que o Sporting não colaborou com a Inspeção-Geral da Administração Interna (IGAI) na investigação à festa do título e elogia a atuação da PSP, embora estejam a decorrer processos autónomos relativos a ferimentos provocados pela intervenção policial junto de adeptos.