Nélson Pereira sai do Sporting 24 anos depois

O antigo guarda-redes Nélson Pereira deixa o Sporting depois de várias épocas em Alvalade.

Nélson foi jogador, treinador de guarda-redes, coordenador técnico de guarda-redes e diretor das equipas B e Sub-23.

Em comunicado, Nélson Pereira lembra que foram "24 anos de leão ao peito".

"Pretendia despedir-me de outra forma e por outra via, mas não foi possível. Quando entrei no clube pela primeira vez, a 1 de julho de 1997, estava longe de imaginar que a minha carreira de leão ao peito fosse tão longa e gratificante. Orgulho-me da forma como trabalhei, e de todos aqueles que me acompanharam nesta viagem", escreveu.

Não há indicação de qual será o futuro.