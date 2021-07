Varandas suspenso por 60 dias, João Mário com um jogo de castigo

O presidente do Sporting foi suspenso por 60 dias pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.

Frederico Varandas tem ainda uma multa de 15.300 euros para pagar.

Em causa as declarações prestadas no final do Famalicão – Sporting, partida da jornada 9 da I Liga.

O médio João Mário, que estava nos leões na temporada passada, vai ter de cumprir um jogo de suspensão e pagar uma multa de 1.530 euros. Em negociações com o Benfica, o internacional luso poderá ter de cumprir o castigo de águia ao peito.

Quem também foi castigado foi Miguel Braga, diretor de comunicação do Sporting: suspensão de 22 dias, e 3.830 euros de multa.

Já a Sporting SAD é multada em 20.910 euros.