Sporting. TAD suspende interdição de Alvalade

O Tribunal Arbitral do Desporto anunciou que suspendeu a interdição do Estádio de Alvalade por um jogo, um castigo aplicado ao Sporting pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol devido à falta de habilitações de Rúben Amorim.

"Em face dos fundamentos expostos, delibera o Colégio Arbitral, por unanimidade, julgar parcialmente procedente a providência cautelar requerida" pelo Sporting, decidiu o TAD, decretando "a medida cautelar de suspensão da sanção disciplinar do recinto desportivo por um jogo", pode ler-se.

O Sporting foi castigado a 1 de junho pelo Conselho de Disciplina, na sequência de uma queixa apresentada pela Associação Nacional de Treinadores, sobre a falta habilitações de Rúben Amorim.

Os leões foram punidos de acordo com o artigo 82.º do Regulamento de Competições da Liga de clubes, que define a habilitação dos treinadores, e pela prática de infração disciplinar no artigo 118.º do Regulamento Disciplinar (Inobservância qualificada de outros deveres). O Sporting terá ainda de pagar uma multa de 9.563 euros. A multa mantém-se, de acordo com o TAD.

Nessa instância, o Conselho de Disciplina absolveu o Sporting e Rúben Amorim das acusações de falsas declarações e de fraude na celebração dos contratos, "em virtude de prescrição do procedimento disciplinar".