Chandra Davidson reforça Sporting

O Sporting oficializa a contratação da avançada Chandra Davidson, ex-Torreense.

A canadiana, de 23 anos, assinou por uma temporada e é a nova camisola 10 das leoas.

"De onde sou [Stoney Creek, Hamilton, Canadá], há muitas pessoas que são grandes adeptos do Sporting. É um grande clube do qual ouvi falar ao longo do meu crescimento. Nunca pensei jogar por um grande clube como o Sporting", disse a atleta em declarações à Sporting tv.

Na época passada, Chandra Davidson marcou oito golos em 19 jogos.

É o terceiro reforço do Sporting para a nova temporada depois de Diana Silva (ex-Aston Villa/Inglaterra) e Ana Teles (ex-Sp. Braga), duas internacionais portuguesas.