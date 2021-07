Esgaio e o Sporting. “É muito bom estar de volta"

O defesa direito Ricardo Esgaio foi oficialmente apresentado, esta segunda-feira, em Alvalade. O jogador reforça que "é um sentimento incrível voltar a esta casa que me formou enquanto jogador e homem”.

“É muito bom estar de volta", referiu o jogador, de 28 anos, à Sporting TV, ao lado do presidente Frederico Varandas.

Esgaio, nascido na Nazaré, chega do Sp. Braga e considera que está “mais maduro, bastante profissional em qualquer situação”.

"Foi fantástico sentir que há muitos sportinguistas que não se esqueceram de mim no meu regresso a casa. Ainda não tinha chegado e já tinha colegas de equipa a dar-me as boas vindas, o que torna tudo mais fácil para entrar no grupo. Fica mais fácil a adaptação, apesar de já conhecer alguns deles”, acrescentou.

O jogador assinou um contrato válido até 2026, com cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.