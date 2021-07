Esgaio “eternamente agradecido” ao Sp. Braga mas “muito orgulhoso” com regresso ao Sporting

“Hoje volto a casa, como um bom filho sempre o faz. E estou muito orgulhoso. Nunca duvidem do que um Sportinguista é capaz de fazer, nem nunca duvidem que este amor é único. Sportinguistas, vou dar sangue, coração e lágrimas para vos ver felizes!”, escreveu.

Já para os arsenalistas, o defesa escreveu: “Feliz o dia que me levou a Braga, ao S.C. Braga e aos bracarenses. Aqui fui muito feliz”.

“Fui um guerreiro juntos de todos vós do primeiro ao último dia. Estarei eternamente agradecido pela forma com que sempre me trataram, respeitaram e acolheram”, referiu.