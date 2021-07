Sporting e Braga muito perto de um acordo por Esgaio

Sporting e Braga estão muito perto de chegar a acordo para a transferência de Ricardo Esgaio.

De acordo com as informações apuradas pela Renascença, o lateral já não treinou na quinta-feira em Braga e a transferência deverá ficar totalmente fechada nas próximas horas. A contratação custará ao Sporting 5,5 milhões de euros por 80% do passe.

O lateral direito de 28 anos vai regressar ao Sporting, clube onde fez praticamente toda a formação e que esteve ligado até 2017, antes de assinar pelo Braga. Esgaio fez 44 jogos pela equipa principal leonina, distribuídos por cinco temporadas, tendo ainda somado um empréstimo à Académica, em 2014/15.

A afirmação plena na I Liga chegou a partir de 2017, com a transferência para Braga. Assumiu-se como titular indiscutível, somou oito golos em 179 partidas nas quatro temporadas e conquistou uma Taça de Portugal e uma Taça da Liga.



Esgaio trabalhou também com Rúben Amorim na época passada, na sua curta passagem pelos minhotos antes de se transferir para o Sporting. Será o segundo jogador que Amorim contrata na antiga equipa depois de Paulinho no mercado de janeiro.

Ricardo Esgaio afinal não vai lutar pela titularidade com o irmão Tiago, que assinou pelo clube minhoto até 2025.