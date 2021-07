Esgaio e a luta com Porro. "Não vai querer ficar no banco de suplentes"

Miguel Garcia aprova a contratação de Ricardo Esgaio por parte dos leões. O antigo lateral direito, curiosamente de Sp. Braga e Sporting, diz em entrevista a Bola Branca, que Rúben Amorim vai ter um jogador à altura para lutar pela titularidade com Pedro Porro.



"O Ricardo evoluiu muito nos últimos anos e é uma boa opção para o Sporting. Jogou num grande clube, O Sporting de Braga, está agora mais maduro e encaixará bem no plantel leonino. Será uma boa luta pela titularidade com o Pedro Porro, uma luta saudável, são dois excelentes jogadores. O Porro foi eleito o melhor lateral direito do campeonato mas o Esgaio, agora mais experiente, não vai querer ficar no banco de suplentes", refere.

O Sporting está perto de anunciar Ricardo Esgaio como o primeiro reforço para a próxima temporada. O lateral direito está na Academia de Alcochete a realizar testes médicos.

Ricardo Esgaio está, assim, de regresso ao Sporting. A oficialização da contratação de jogador,deverá ser feita nas próximas horas. Os leões pagarão ao Sp. Braga cerca de 5,5 milhões de euros por 80% do passe de Esgaio, que deverá assinar um vínculo válido por cinco anos, e ficará com uma cláusula de rescisão de 45 milhões de euros.

Plantel equilibrado para atacar a Champions

Miguel Garcia analisa a preparação da nova época por parte do Sporting, sublinhando que os leões estão a construir um plantel equilibrado para abordar as várias frentes em que vão participar.

"As contratações estão a ser bem pensadas porque, afinal, o Sporting foi campeão e tem excelentes jogadores. As compras têm de ser estratégicas. No entanto, vai jogar a Liga dos Campeões e necessitará de alargar as opções, como é normal. Serão muitos jogos, em várias competições e vai precisar de um plantel equilibrado para todos os jogos da época", acrescenta.

Candidatos à saída? Quem está lá dentro saberá melhor que ninguém

Sobre os jogadores que poderão sair para outro clube, Miguel Garcia confia que a direção do Sporting irá fazer os melhores negócios para o emblema leonino, acreditando que Nuno Mendes pode permitir um bom encaixe financeiro para os cofres de Alvalade

"A estrutura do Sporting saberá o melhor a fazer. Financeiramente, a saída de Nuno Mendes poderá fazer sentido mas eles, internamente, irão resolver da melhor forma", conclui.

Miguel Garcia, conhecido como o "Herói de Alkmaar", jogou no Sporting entre 1997 e 2007. Viria a jogar, mais tarde, no Sporting de Braga. Terminou a carreira em 2016 no NorthEast United, do campeonato da Índia.