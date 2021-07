Varandas diz que a última época foi a melhor da história do Sporting

Frederico Varandas, presidende do Sporting, garante que a temporada 2019/20 foi a melhor da história do clube leonino.

No editorial do jornal do clube, em dia de aniversário do Sporting, Varandas destaca a conquista do campeonato nacional de futebol, mas não só, recordando que os leões foram campeões nacionais de várias modalidades e conquistaram a Liga dos Campeões de hóquei e futsal.

"O tão esperado 23º título de futebol é nosso, e esta época, do futsal ao basquetebol, do hóquei ao atletismo, do râguebi ao ténis de mesa, passando pelo judo ou pelo surf, as nossas e os nossos atletas voltaram a superar-se, alcançando a melhor época do clube em 115 anos", pode ler-se.

Varandas diz que as vitórias "refletem o esforço ímpar dos sócios e adeptos, dos atletas, dos nossos colaboradores e parceiros, que diariamente contribuem para continuar a fazer do Sporting Clube de Portugal um "clube tão grande como os maiores da Europa". Obrigado a todos", termina.