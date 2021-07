Sporting apresenta camisola principal para a época 2021/22

O Sporting apresentou, esta quinta-feira, a camisola principal para a época 2021/22, que marca a mudança da Macron para a Nike.

Esta nova camisola do campeão nacional destaca-se pelas duas linhas brancas dentro de cada uma das tradicionais riscas verdes.

As mangas são brancas, tal como o logotipo do novo patrocinador principal do equipamento, e a gola em bico e os detalhes das mangas são verdes. O escudo dourado de campeão nacional fica abaixo da gola, sobre uma das listas verdes, entre o escudo do Sporting e o logotipo da Nike.

Há duas riscas laterais, ambas verdes, a separar face frontal da camisola da de trás, que é toda branca, exceção feita a uma lista verde em baixo.