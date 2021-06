"Pedro Marques pode jogar com Paulinho, tal como fazem Ronaldo e André Silva na seleção"

O avançado Pedro Marques pode encaixar "muito bem" no sistema tático de Rúben Amorim. A opinião é do treinador Tiago Fernandes, que treinou Pedro Marques os juniores do Sporting e na equipa principal.

"Ele pode encaixar muito bem no esquema de Rúben Amorim porque pode ser uma segunda opção ofensiva. Ele pode jogar mais entre os centrais e o Paulinho atrás, entre linhas. Tal como fazem, na seleção, o André Silva e o Ronaldo. O Pedro é um avançado muito potente, veloz e bastante perspicaz na movimentação. Pode jogar inicialmente ou até ser utilizado no decorrer do jogo e ajudar o Sporting a vencer jogos no campeonato", refere.

O avançado de 23 anos está a ser analisado por Rúben Amorim esta pré-época, e pode ser aposta para a época que se aproxima. Pedro Marques fez um jogo na equipa principal na época passada, antes de rumar ao Gil Vicente em janeiro, por empréstimo, onde apontou mais cinco golos.



Qualidade demonstrada



No entanto, Tiago Fernandes avisa que o jovem avançado precisa de ter um objetivo que o motive, para apresentar o seu melhor futebol.



"Ele precisa de desafios. Tinha marcado cinco ou seis golos na equipa B do Sporting e entendemos que ele necessitava de um desafio de primeira ou segunda liga. Foi para o Gil Vicente onde demonstrou toda a sua qualidade, tal como já tinha feito na passagem pela Holanda [jogou no Dordrecht e no Den Bosch]", sublinha.

Nesta entrevista a Bola Branca, Tiago Fernandes, que foi o responsável por levar Pedro Marques do Belenenses para o Sporting, recorda o que o levou a olhar de forma diferente para o avançado.



"Fui ver um jogo da equipa junior do Belenenses porque ia observar o André Franco (médio que está, atualmente, no Estoril). Acabei por olhar para o Pedro Marques e apercebi-me de movimentos e qualidades invulgares para um avançado tão jovem, nessa altura. Nesse mesmo dia, falei com o responsável da formação do Sporting e andámos "em cima dele" nessa época (15/16). Acabei por conseguir convencê-lo a vir para o Sporting. Íamos participar na Liga dos Campeões nessa época e foi um motivo de peso para o convencer", recorda.