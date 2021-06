Guarda-redes deixa o Sporting e é reforço do Antalyaspor

Diogo Sousa é reforço do Antalyaspor, 16.º classificado da última edição da liga da Turquia. O guarda-redes, de 22 anos, já tinha anunciado que não iria continuar no Sporting e esta quarta-feira o Antalyaspor confirmou que contratou o jogador, a custo zero.

Diogo Sousa assina por quatro temporadas, depois de oito anos nos Sporting. Chegou a jogar pelos sub-23 e pela equipa B, mas nunca se estreou pela formação principal em jogos oficiais.

O Antalyaspor garantiu a permanência na primeira liga turca e contou com o experiente belga Ruud Boffin como guarda-redes titular nas últimas épocas.