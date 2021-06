Sporting regressa ao trabalho. Única novidade é a camisola

O Sporting inicia esta segunda-feira a preparação para a nova época, em Alcochete, ainda sem qualquer reforço. Rúben Amorim orientará o primeiro treino dos campeões nacionais ainda sem caras novas e sem alguns dos jogadores que estiveram em destaque na temporada passada.

Nuno Mendes, Pedro Gonçalves e Palhinha, que estiveram no Euro 2020, têm agora direito a um período de férias; Coates ainda está a disputar a Copa América, pelo Uruguai. Gonzalo Plata também está a participar na prova de seleções sul-americana, pelo Equadro.

Rúben Amorim vai contar com muitos jovens da formação neste arranque de trabalhos e poderá testar alguns dos jogadores que estiveram cedidos. Pedro Marques, por exemplo, terá nova oportunidade de se fixar no plantel. O ponta de lança deu nas vistas no Gil Vicente, na segunda parte da época, em que foi emprestado aos minhotos.

A única novidade do primeiro dia é a nova camisola do Sporting. O clube trocou de patrocinador e assinou um contrato com a Nike, no valor de dois milhões de euros, por temporada. A nova camisola de jogo será apresentada a 1 de julho, dia do 115.º aniversário do clube.