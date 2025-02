Anselmi sem medo de Gyökeres. "Preparámo-nos para defender o Sporting, não um jogador"

Gyökeres está em dúvida no Sporting, mas não é uma preocupação acrescida para o treinador. O Porto-Sporting está marcado para esta sexta-feira, às 20h15, com relato na Renascença .

Martín Anselmi, treinador do FC Porto, está ansioso e emocionado pela estreia no Estádio do Dragão e logo num jogo da dimensão de um clássico frente ao Sporting.

Estreia no Dragão: "Quando queremos ser treinadores, sonhamos com este tipo de jogos e de cenários. Encaro este jogo com muito entusiasmo e estar pela primeira vez no nosso estádio e com os nossos adeptos. Este é um dos jogos mais bonitos para se jogar, por isso, encaro-o com entusiasmo".