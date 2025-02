Villas-Boas. “FC Porto saiu do espectro da ruína financeira”

O presidente do FC Porto, André Villas-Boas, garante que os dragões saíram “do espectro da ruína financeira em que se encontravam”.

“Com um encaixe superior a 168 milhões de euros em transferências de jogadores e a conclusão das operações Ithaka e Dragon Notes, em apenas 10 meses, o FC Porto saiu do espectro da ruína financeira em que se encontrava. Hoje, e em apenas 10 meses, posso orgulhosamente dizer-vos que a sustentabilidade económica do FC Porto está cada vez mais assegurada”, disse.

No editorial da revista “Dragões”, o líder portista reconhece ainda que o mês que passou foi “tumultuoso”, até pela saída do técnico Vítor Bruno.

“O último mês foi, de facto, um período tumultuoso que nos colocou à prova. Enfrentámos vários sobressaltos, uns mais previsíveis que outros, e fomos confrontados com enormes desafios internos e externos”, escreveu.

Villas-Boas destacou ainda o resultado da auditoria interna no FC Porto “reveladora de práticas de gestão, conflitos de interesse e abuso dos recursos do FC Porto que jamais queremos ver repetidos na história do nosso clube”.

“Estamos a corrigir esse desvio, a reforçar as nossas estruturas e, com sacrifício, honraremos a nossa matriz de ‘contas à moda do Porto’ e sairemos certamente mais fortes e no caminho da sustentabilidade e crescimento que ambicionamos sempre.”