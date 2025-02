Tomás Pérez reforça o meio-campo do Porto até 2029

O FC Porto anunciou a contratação do médio argentino Tomás Pérez. O jogador de apenas 19 anos de idade assina contrato por quatro épocas e meia, até 2029.

Pérez terá a sua primeira experiência fora da Argentina. Formado no Newell's Old Boy, estreou-se na equipa principal na época passada, com 18 jogos disputados. Fica protegido por uma cláusula de rescisão de 60 milhões de euros.

O médio já tinha sido inscrito na Liga de Clubes, mas fica agora anunciado pelo clube.

O acordo entre os clubes inclui a aquisição, a título definitivo, dos direitos de inscrição desportiva e 100% dos direitos económicos do jogador pelo valor fixo de 3 milhões de euros, acrescido de uma remuneração variável máxima de 750 mil euros em função do cumprimento de certos objetivos.

O Newell's Old Boys irá reter o valor correspondente a 20% das mais valias de uma potencial futura transferência e assumirá a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros. O FC Porto declara que não terá encargos com serviços de intermediação nestas transações.