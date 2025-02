FC Porto. Nunca os cofres do clube tinham recebido tanto dinheiro em vendas numa temporada

O FC Porto estabeleceu um novo recorde de receitas com vendas de futebolistas na mesma temporada, ao juntar 168,45 ME nas duas janelas de transferências de 2024/25, as primeiras sob a presidência de André Villas-Boas. Depois de ter alcançado 58,15 ME no verão, os 'dragões' acumularam 110,3 ME entre 1 de janeiro e segunda-feira, último dia do período de inscrições de inverno na I Liga, fruto das mudanças do médio espanhol Nico González para o tetracampeão inglês Manchester City, por 60 ME, e do extremo brasileiro Galeno junto dos sauditas do Al-Ahly, por 50 ME. Já segue a Bola Branca no WhatsApp? É só clicar aqui Já o lateral esquerdo Wendell saiu a custo zero rumo ao São Paulo, enquanto o extremo Iván Jaime (Valência) e os pontas de lança Wendel Silva (Santa Clara) e Fran Navarro (Sporting de Braga) foram emprestados pelo FC Porto, que bateu pela segunda vez os três dígitos de proveitos com transações numa época, acima dos 148,15 ME de 2015/16.

Os 'dragões' ficaram à frente do Benfica, que atingiu os 149,92 ME nos dois períodos de inscrição e libertou já este ano o lateral esquerdo alemão Jan-Niklas Beste (Friburgo, oito ME), o defesa direito burquinês Issa Kaboré, ao rumar ao Werder Bremen em mais um empréstimo do Manchester City, e Soualiho Meité, novamente cedido ao PAOK Salónica. Depois de ter amealhado 39,8 ME no verão, o campeão nacional e líder isolado Sporting vendeu apenas Leonardo Barroso (Chicago Fire, 1,4 ME) a meio da época e emprestou o extremo inglês Marcus Edwards (Burnley), podendo anunciar em breve a saída de Dário Essugo (Chelsea, 25 ME), que prosseguirá cedido ao Las Palmas até ao fim de 2024/25. O Sporting de Braga atingiu 6,5 ME com a mudança de última hora do extremo Bruma para o Benfica, por entre os empréstimos de Matheus (Ajax), André Horta (Olympiacos), João Marques (Gil Vicente) e Roberto Fernández (Espanyol), a rescisão com Yuri Ribeiro (Blackburn) e o fim antecipado da cedência de Rafik Guitane, regressado ao Estoril Praia. Já o Vitória de Guimarães teve uma receita recorde de 45,3 ME em 2024/25, inflacionada no inverno com Alberto Costa (Juventus, 13,8 ME), Manu Silva (Benfica, 12 ME) e Kaio César (Al Hilal, nove ME), cuja opção de 1,5 ME foi previamente ativada pelos minhotos.