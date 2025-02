Iván Jaime emprestado ao Valência com opção de compra de sete milhões de euros

O FC Porto confirmou, ao início da noite desta segunda-feira, o empréstimo do médio Iván Jaime ao Valência.

O jogador de 24 anos é cedido até ao final da época, sendo que o Valência fica com uma opção de compra de sete milhões de euros, acrescido de um milhão em bónus, dependentes de objetivos coletivos e individuais.

A operação não contou com qualquer intervenção de intermediação, segundo a nota oficial do Porto.

Jaime chegou ao FC Porto no verão de 2023, vindo do Famalicão, a troco de 10 milhões de euros. Não se afirmou com Sérgio Conceição e chegou a ser afastado dos trabalhos da equipa principal por falta de empenho.

Foi reintegrado com Vítor Bruno e começou a época como titular e marcando o golo da vitória da Supertaça Cândido de Oliveira. Deixa os dragões com cinco golos em 44 jogos disputados.

É o regresso a Espanha de Iván Jaime depois de quatro anos e meio em Portugal, tendo-se destacado também no Famalicão. Em 2022/23, foi eleito o melhor jovem da época.