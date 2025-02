FC Porto sem substituto de Nico González. Negócio de Handel caiu

Martín Anselmi, treinador do FC Porto, confirmou que os dragões não vão contratar ninguém para substituir Nico González, que saiu para o Manchester City no último dia do mercado.

Após o empate em Vila do Conde, o técnico dos dragões deu a entender que o negócio de Tomás Handel caiu.

"Decidimos que se não houvesse algo no mercado para o Nico, não quero tapar jogadores como Mora ou Vasco Sousa e trazer um jogador para rechear o plantel. Não encontrámos um à altura do FC Porto, então continuamos a trabalhar com este plantel e preparar o mercado de verão com mais tempo. Vamos dar ferramentas a estes jogadores e eles a nós para sermos melhores", disse.

Muitos nomes foram associados ao Porto como possíveis sucessores de Nico: Gustavo Sá, do Famalicão, André Almeida, do Valência, e Pablo Torre, de Barcelona.

Ainda assim, a imprensa nacional chegou a dar como certa a contratação de Handel, médio de 24 anos do Vitória.

O FC Porto receberá ainda um médio neste último dia de mercado, Tomás Pérez, de 19 anos, que chega do Newell's Old Boys. A transferência já estava fechada antes da saída de Nico González.