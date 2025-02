Anselmi. “Pagámos caro certos erros”

O treinador do FC Porto, Martin Anselmi, lamenta os erros técnicos, mas acredita que o clube vai dar a volta já contra o Sporting.

A partida

"Acho que o FC Porto competiu, pensou na baliza contrária. Pagámos caro certos erros, mas quero ficar com a coragem da equipa que pensou sempre em frente. Tivemos muitas situações de golo. Jogando assim, vamos ter muitas possibilidades de ganhar".

Jogou com 3 centrais

"Foram erros técnicos, não por falta de qualidade. O Otávio pega mal na bola e o Nehuén [Pérez] confia que não tem pressão".



Saídas de vários jogadores

"São saídas importantes, mas confio nos jogadores que temos. Confio que vamos melhorar muito".

Tentou desconstruir o Rio Ave

"Acho que até final tentámos muitas variantes. Na primeira parte, tentámos com um ala e um interior. Depois, tentámos com dois avançados, depois com dois avançados e um ala".



FC Porto não venceu nas últimas quatro jornadas, vem aí o Sporting

"É uma muito boa oportunidade".