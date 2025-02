"A oportunidade perfeita". Manchester City anuncia Nico González por 60 milhões de euros

FC Porto e Manchester City anunciaram a transferência do médio espanhol Nico González.

Os "citizens" pagam a cláusula de rescisão de 60 milhões de euros, o correspondente à cláusula de rescisão do espanhol.

Os dragões detalharam ainda qual a percentagem do valor é que vão encaixar. Antes do negócio ficar concluído, o Porto acionou uma opção de compra junto do Barcelona de 20% das mais-valias da transferência do jogador por três milhões de euros.

"É a oportunidade perfeita para mim nesta altura da minha carreira, tenho 23 anos e quero testar-me em Inglaterra. Não há melhor clube do que o City para fazer isso. A equipa é incrível, cheio de jogadores de classe mundial", disse.

Assim sendo, o Barcelona ficou apenas com 20% das mais-valias da transferência. O FC Porto assumirá ainda a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declara que terá encargos com serviços de intermediação de 10% do montante da transação líquido do mecanismo de solidariedade.

O City investiu mais de 200 milhões de euros no mercado de janeiro, tendo contratado Omar Marmoush ao Eintracht Frankfurt por 75 milhões de euros, Vitor Reis ao Palmeiras por 37 e Khusanov ao Lens por 40 milhões.

Nico González, de 23 anos, esteve uma época e meia no FC Porto. Marcou nove golos e registou oito assistências. Deixa o clube com uma Taça de Portugal e uma Supertaça Cândido de Oliveira.