William Gomes é reforço do FC Porto por nove milhões. Wendell segue para o São Paulo

O FC Porto oficializou a contratação do avançado William Gomes, que chega do São Paulo por nove milhões de euros. Em sentido contrário segue o lateral Wendell.

Num comunicado único, os dragões confirmaram o negócio. O extremo brasileiro de 18 anos já tinha sido confirmado pelo treinador Martín Anselmi após a vitória frente ao Maccabi Tel Aviv.

O Porto fica com 80% dos direitos económicos do avançado, que assina contrato válido por quatro épocas e meia, até junho de 2029, com uma cláusula de rescisão de 80 milhões de euros e o São Paulo irá assumir a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devido a terceiros.

No âmbito da mesma negociação, o Porto rescindiu com lateral-esquerdo Wendell, que é reforço do São Paulo.

FC Porto e São Paulo acordaram ainda a cedência de João Moreira, lateral-direito de 20 anos, sem custos associados ao empréstimo.

O acordo inclui a opção de compra, por parte do FC Porto, de 50% dos direitos económicos do atleta pelo valor fixo de 2 milhões de euros.



William Gomes, que vai vestir a camisola 7, foi formado no São Paulo e estreou-se na equipa principal na época passada, tendo marcado três golos em 16 jogos disputados. Pode ser encarado como o substituto imediato de Wenderson Galeno, que estará a caminho do Al-Ahli.