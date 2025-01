"Tenho um grande amigo no banco da Roma, o meu último treinador no Valência": Zubizarreta e o sorteio

O jogo do play-off da Liga Europa marca o reencontro entre Andoni Zubizarreta e Claudio Ranieiri. O diretor-desportivo do FC Porto e o treinador da Roma cruzaram-se na década de 1990 no Valência e quis o destino que o espanhol reencontra-se o italiano, ainda técnico principal.

"Tenho um grande amigo no banco da Roma, o Claudio Ranieiri, o meu último treinador no Valência. Agora estou noutras funções, mas vou dar-lhe um abraço. Eu vou querer ganhar, ele vai querer ganhar e o futebol dirá quem ganha", disse Zubizarreta aos canais da UEFA.



Sobre o sorteio, o diretor desportivo azul e branco admite que vai ser um "jogaço", que podia acontecer noutra competição europeia.

"É um jogo de Liga dos Campeões entre dois grandes clubes, de duas grandes cidades, com enormes adeptos e com grandes histórias. Vão ser dois grandes jogos, que esperamos que sejam nossos", explica.

À parte do adversário, Zubizarreta vinca que o FC Porto entra em qualquer competição para "ganhar" e o desejo é marcar presença nos próximos sorteios até porque a final é em Bilbao, uma cidade que o espanhol "conhece bem".