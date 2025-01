FC Porto defronta a Roma no "play-off" da Liga Europa

O FC Porto vai defrontar a Roma no "play-off" da Liga Europa, segundo ditou o sorteio da UEFA no final da manhã desta sexta-feira.

Os dragões não foram cabeças de série no sorteio e, por esse motivo, jogam a primeira mão da eliminatória em casa, no Estádio do Dragão, um jogo marcado para o dia 13 de fevereiro. A segunda mão, no Olímpico de Roma, disputa-se na semana seguinte, a 20 de fevereiro.

A Roma vai no terceiro treinador da temporada. Daniele De Rossi arrancou a temporada, foi substituído por Ivan Juric, que acabou despedido. Claudio Ranieri é o atual treinador. A equipa italiana está no 9.º lugar da Serie A, com 30 pontos somados.

Porto e Roma defrontaram-se seis vezes na sua história. O passado favorece os dragões, que venceram metade das partidas. A Roma venceu apenas uma vez o Porto e os restantes dois jogos terminaram empatados.

A última vez que os clubes cruzaram caminho foi nos oitavos de final da Liga dos Campeões de 2018/19. O Porto perdeu na capital italiana a primeira mão, por 2-1, e superou o adversário no prolongamento, vencendo o jogo por 3-1 e carimbando apuramento para os "quartos".

Antes, os clubes encontraram-se na Taça das Taças em 1981/82 e no "play-off" de acesso à fase de grupos da Champions em 2016/17.

Nos oitavos de final, os dragões vão defrontar Athletic Bilbau ou Lazio, um sorteio a ser definido apenas depois de realizado o "play-off".

O Fenerbahçe, de José Mourinho, vai medir forças com o Anderlecht e, caso siga em frente, defrontará Rangers ou Olympiakos nos "oitavos".

O Manchester United, de Ruben Amorim, tem apuramento garantido para os oitavos de final e defrontará Midtjylland/Real Sociedad ou AZ Alkmaar/Galasataray.

O sorteio completo do "play-off"

Ferencváros-Viktoria Plzen

Union St.Gilloise-Ajax

FC Porto-Roma

PAOK-Steaua de Bucareste

Twente-Bodo/Glimt

AZ Alkmaar-Galatasaray

Fenerbahçe-Anderlecht

Midtjylland-Real Sociedad

[Atualizado às 12h30]