50 milhões de euros. Galeno troca FC Porto pelo Al Ahli

O extremo Galeno deixa o FC Porto e vai jogar no Al Ahli por 50 milhões de euros.

Os dragões já comunicaram o negócio oficialmente.

De acordo com o comunicado, os dragões assumem a responsabilidade com o mecanismo de solidariedade devida a terceiros e declaram que vão ter encargos com serviços de intermediação de 10% do montante da transação líquido do mecanismo de solidariedade.



Galeno, de 27 anos, vai assinar por três épocas e meia e ganhar um ordenado a rondar os cinco milhões de euros por ano.



O internacional brasileiro participou em 153 jogos, marcou 45 golos e fez 24 assistências.

[em atualização]